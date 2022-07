Zona Bianca, Antonio Caprarica: "Liceali... cosa paga il Pd", la frase gela lo studio

19 luglio 2022 a

Il rapporto tra il Pd e i Cinque Stelle è sempre più alla frutta. Dopo lo strappo di Giuseppe Conte i dem processano il Movimento Cinque Stelle e cominciano a smarcarsi. Le parole di Marcucci di qualche giorno fa sono state abbastanza chiare: "L'alleanza è finita per colpa dei Cinque Stelle". Una pietra tombale sul campo largo che forse non farà in tempo a vedere le prossime elezioni. Di certo in questa crisi i due partiti non si stanno muovendo nella stessa direzione.

Da un lato c'è proprio il Movimento Cinque Stelle che ormai di fatto si posiziona fuori dal governo, dall'altro c'è il Pd che di fatto chiede a gran voce a Draghi di proseguire la sua esperienza di governo. Due posizioni opposte per due partiti che sulla carta dovrebbero essere alleati.

E in questo tsunami che si sta per abbattere sul Palazzo, i rapporti tra Letta e Conte si sono fatti sempre più gelidi. Le tensioni all'interno del campo largo hanno avvelenato quel patto tra dem e grillini che avrebbe dovuto rappresentare il nuovo spazio politico progressista. E a sottolineare la criticità dei rapporti tra dem e 5s è stato anche Antonio Caprarica che intervenendo a Zona Bianca con una frase ha massacrato il Pd: "Il Partito Democratico paga il prezzo di aver costruito un campo largo con dei liceali". Parole riferite anche a Emanuele Fiano, parlamentare dem, che ascoltandole, con imbarazzo non ha potuto far altro che restare in silenzio.

