L'aria che tira, la stoccata di Antonio Caprarica: "La maionese è impazzita"

Differenze di vedute a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, il bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, terminato con un comunicato congiunto. Niente conferenza stampa e niente punto stampa con gli inviati italiani e francesi. Secondo Antonio Caprarica, ospite della trasmissione, c'è un chiaro motivo dietro a questa scelta dei due leader. Si tratterebbe di un tentativo di accantonare le differenze che esistono tra il premier e Macron.

"L'assenza della conferenza stampa è un indizio molto chiaro della cautela che segna questa ripresa dei rapporti - ha detto Caprarica -. Nel caso di una conferenza stampa, le differenze eliminate nel comunicato congiunto, avrebbero potuto riaffacciarsi. Questo risulta abbastanza chiaro a tutti. Ho l'impressione che la maionese sia impazzita in studio, ci vuole molta fantasia per parlare di appiattimento Meloni - Macron, per immaginare che le due posizioni possano essere coincidenti o due facce della stessa medaglia".