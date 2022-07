Renzi contro Mentana: "Colpa dei tuoi sondaggi". Il direttore non gradisce: e in diretta...

20 luglio 2022 a

a

a

Nella giornata di mercoledì 20 luglio, con Mario Draghi al Senato, Enrico Mentana torna con la sua storica "maratona". Tra i primi a comparire davanti alle telecamere di La7, in attesa del voto di fiducia, c'è Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, ideatore del governo Draghi, ora rischia di vedere finire tutto. "A me dispiace vedere certi partiti che usano le istituzioni per verificare come vanno nei sondaggi di Mentana - esordisce -. È tutta colpa di Mentana, perché sono tutti dietro ai sondaggi e passano dalla mattina alla sera a controllare se guadagno un punto percentuale in più".

"Patetico", "Non ho parole". Mentana scatena la bufera: occhio a cosa dice in diretta | Guarda

Un'uscita che evidentemente non piace al direttore del Tg di La7, che in un primo momento sorride per poi - mentre Renzi rincara la dose - cambiare subito espressione e farsi serio, quasi indispettito. Nonostante tutto, Mentana non commenta e non rimprovera neppure il proprio ospite che a quel punto prosegue.

"Il discorso non l'ha scritto....". La rivelazione di Mentana: la verità sulle dimissioni di Draghi

Secondo l'ex premier infatti ci sono altri problemi: dall'inflazione alla rischio energia. "La situazione - continua braccato da Alessandra Sardoni - è grave. Io non voglio battere i denti questo inverno, i problemi sono tanti. Alla fine della legislatura si va a votare ricomponendo i gialloverdi dell'inizio".

"Se le avessero detto la stessa cosa...". Mentana provoca, Renzi lo infilza: scintille a La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.