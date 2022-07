Maria Elena Boschi e il bimbo pro-Draghi: la foto scatena un putiferio

20 luglio 2022 a

Tutti in piazza per Mario Draghi, anche Maria Elena Boschi. La presidente dei deputati renziani è scesa con i cittadini nella giornata di lunedì 18 luglio in piazza San Silvestro a Roma. L'obiettivo? Portare il suo sostegno al premier. Peccato però che la foto della Boschi ha scatenato le ironie su Twitter. Il motivo? La deputata si è fatta immortalare abbracciata a un bambino che porta in mano un cartello "pro-Draghi".

"Quando ero piccolo mi piacevano i maghi - si legge -, ora invece mi piace Draghi. Alle magie e alle favole non ci credo più, perciò al mio futuro pensaci tu!", questo il messaggio scritto dal giovanissimo. Una trovata che non è piaciuta agli utenti del web. "Senza sanità, lavoro e futuro, caro Draghi non prenderci per il c**o. Ecco, così sarebbe stato certamente meglio", scrive uno mentre un altro gli fa eco.

"La Boschi e i seguaci del Draghi bis strumentalizzano perfino i bambini". Ma c'è anche chi ci va giù più pesante: "La poraccitudine politica in una sola immagine". E ancora, "Ste ca**ate manco Salvini le aveva mai fatte". Insomma, la Boschi ha sollevato non poco clamore. Oltre a lei erano in tanti a manifestare e anche loro con cartelli di vario genere.

