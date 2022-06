Maria Elena Boschi, 90 secondi contro Di Maio: "Ce ne rallegriamo, ma solo il tempo..."

23 giugno 2022 a

Maria Elena Boschi le ha cantate a Luigi Di Maio. Durante la dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio alla Camera, la capogruppo dei deputati di Italia Viva non ha usato mezzi termini: "Nella risoluzione di maggioranza alle comunicazioni di Mario Draghi in vista del Consiglio europeo non c'è mai stato nulla di così insostenibile da giustificare una frattura nella maggioranza, ma oggi affrontiamo il dibattito con una novità politica: non esiste più il primo partito uscito dalle elezioni del 2018. Il Movimento 5 stelle, per come l'abbiamo conosciuto, non c'è più".

Il ministro degli Esteri, ha tuonato la Boschi, "ha fatto un'inversione di rotta, si potrebbe dire un'inversione a 'U', spiegando che uno non vale uno dopo che per anni la propaganda vuota grillina ci ha spiegato il contrario, ha elogiato il presidente Mattarella dopo averne chiesto la messa in stato di accusa, ha abbracciato la scelta atlantista ed europeista dopo aver promosso un referendum contro l'euro, o chiesto una svolta sull'energia dopo quello che ha fatto su Eni, tap, trivelle".

E ancora: Di Maio "sembra avere abbandonato il giustizialismo e l'aggressione ad personam per aprire a un timido garantismo. Ce ne rallegriamo, ma sarà il tempo a dirci se il ravvedimento è operoso. Possiamo limitarci a dire ve l'avevamo detto oppure scegliere di alzare il confronto politico per rispondere alle sfide complesse che richiedono qualità e competenza e non soluzioni semplificate".

