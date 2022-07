Enrico Mentana, "game over": il governo Draghi è finito

20 luglio 2022 a

Tutto finito? Secondo Enrico Mentana siamo al "game over". Il direttore del TgLa7, durante la diretta ha letto il comunicato del centrodestra di governo: "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il 'patto di fiducia', che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato con successo e ha avviato con il nostro leale contributo gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto' di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato".

Qui il commento di Enrico Mentana dopo i due comunicati del centrodestra di governo dopo il discorso di Draghi al Senato

Ecco il foglio di Calderoli che stravolge la crisi di governo: una bomba | Guarda

"Senza il M5s la situazione potrebbe essere risolta, con Conte che non vota la fiducia e l'esclusione del ministro Patuanelli, l'unico contiano", nota Tommaso Labate, ma Mentana lo interrompe leggendo il testo di Calderoli: "La Lega è pronta ad accordare il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia per la composizione". E conclude: "Game over, dai".