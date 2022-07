Alessandra Ghisleri: "Voto a ottobre? Nulla è scontato", cosa può cambiare

21 luglio 2022 a

"Nulla è scontato": Alessandra Ghisleri, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha analizzato la situazione politica attuale in vista delle elezioni anticipate. La direttrice di Euromedia Research ha spiegato: "La situazione che abbiamo fotografato finora prevede un centrodestra e un centrosinistra con dei partiti centristi al di fuori. Ma io credo che ci saranno nuove coalizioni perché tutti i partiti stanno cercando di inserirsi e costruire un proprio percorso per avere dei vantaggi con questa legge elettorale".

Inoltre bisognerà vedere anche quale sarà la reazione degli italiani a questa crisi di governo così inaspettata: "Il 2 ottobre è molto vicino", ha fatto notare la sondaggista. Concita De Gregorio, poi, ha mostrato i dati dell'ultimo sondaggio Swg, risalente a lunedì scorso, il 18 luglio. I numeri mostrano FdI primo partito al 23,8% e il Pd al 22,1. "Si tratta degli unici due partiti che crescono, gli altri scendono. Eterno ed ennesimo testa a testa", ha commentato la conduttrice del talk.

"La legge elettorale - che non può più essere cambiata perché non c'è tempo - prevede che le coalizioni siano più forti, quindi tutto dipende dal cosiddetto campo largo", ha commentato la Ghisleri. Che poi ha aggiunto: "Da questi dati emerge che la maggioranza è del centrodestra. Lega, FdI e Forza Italia da soli fanno il 45%, poi hanno altri partiti fuori, bisognerà vedere come si aggregheranno. Bisogna capire anche quanto vale il gruppo di Luigi Di Maio".