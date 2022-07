Francesca Pascale, "via dall'Italia subito": il clamoroso schiaffo al centrodestra

23 luglio 2022 a

a

a

La campagna elettorale è già clamorosamente entrata nel vivo. E non poteva essere altrimenti, poiché gli italiani andranno alle urne per le prossime politiche già il 25 settembre. Insomma, una campagna elettorale rapidissima e, si immagina, spietata, tostissima.

Sin dal primo minuto dopo la caduta del governo di Mario Draghi - anche se il premier resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti - i partiti hanno iniziato a menar fendenti. Via dunque con le schermaglie. Ma anche con le promesse: si pensi ai "mille euro" di Silvio Berlusconi sulle pensioni, e sempre dal Cavaliere l'impegno-green sugli alberi.

La foto che rivela tutto: cosa ha fatto Francesca Pascale dopo il matrimonio | Guarda

E in questo inizio di campagna elettorale, fa scalpore l'ultimo post di Francesca Pascale, pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattinata di sabato 23 luglio. La Pascale è presumibilmente ancora in viaggio di nozze insieme alla sua neo-sposa, Paola Turci. Le due - lo rivelano proprio i profili Instagram - si trovano in California. E l'ultima foto della Pascale arriva dritta dritta dalla spiaggia di Santa Monica.

Francesca Pascale, altro schiaffo a Berlusconi: le voci (pazzesche) che girano in Rai

Nell'immagine, ecco un pacchettino di canne pre-rollate, "mini prerolls - 100% all-natural cannabis", si legge sulla confezione. Il pacchettino in primo piano, sullo sfondo la spiaggia. E a corredo dell'immagine ecco che la Pascale commenta: "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!". A chi si riferisce? Ai sovranisti, dunque alla coalizione di centrodestra. A chiarirlo, la Pascale, ci pensa con gli hashtag, che recitano: via dall'Italia subito, mai con i sovranisti, elezioni 2022. Cala il sipario.