Meteo, Mario Giuliacci-choc: "In arrivo fenomeni estremi", la data del disastro

24 luglio 2022 a

a

a

Instabilità su tutta Italia. È questa la previsione meteo per le prossime ore secondo il meteorologo Mario Giuliacci. "Questo mese di luglio vedrà ancora l'Anticiclone Nord-Africano sicuro protagonista, ma nonostante ciò ci sarà spazio anche per una fugace incursione delle più fresche e instabili correnti atlantiche", premette l'esperto.

"Cosa accadrà tra il 27 luglio e il 2 agosto". Meteo, profezia-Giuliacci: dramma-Italia

Per Giuliacci fino agli inizi della prossima settimana dominerà il sole e il caldo. I temporali saranno pochi e di calore sulle zone alpine. Qualcosa però può cambiare intorno al 26-27 di luglio, "quando ci sarà la coda di una perturbazione atlantica in transito al di là delle Alpi lambirà la nostra Penisola". Più nel dettaglio i temporali arriveranno martedì 26 e mercoledì 27 al Nord, sulle Alpi e in pianura.

Meteo, Giuliacci-choc: "Qualcosa di enorme", cosa sta per travolgere l'Italia

"L'evoluzione su periodi più lunghi - mette comunque le mani avanti - rimane decisamente più incerta, perché i diversi modelli previsionali propongono proiezioni discordanti". Una cosa sembra certa, ossia la possibilità che, proprio negli ultimi giorni del mese, fresche e instabili correnti atlantiche si rendano protagoniste di una nuova incursione sull'Italia, con altri temporali al Nord e sulle regioni centrali adriatiche. "Ma attenzione - prosegue Giuliacci -, proprio perché le prossime piogge le porteranno i temporali, non si possono escludere fenomeni meteo localmente estremi. Oltre alla pioggia infatti non è esclusa la grandine al Nord. Tutto nella norma. Come spiegato dall'esperto, "nell'atmosfera, mediamente, c'è più calore, e quindi più energia che le nubi temporalesche possono sfruttare per svilupparsi intense e violente".