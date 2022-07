Joe Biden positivo al Covid, un video inquietante: com'è ridotto

23 luglio 2022 a

Joe Biden positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti, stando alla Casa Bianca, sta comunque bene. I sintomi per lui sarebbero lievi. Eppure gira un video che non rassicura gli americani. Nel filmato il presidente Usa tossisce in continuazione. L'occasione? Un collegamento video a un vertice tra i consiglieri economici. Oltre a tossire, il numero uno di Washington accusa continui abbassamenti di voce.

Peccato però che ai giornalisti a inizio collegamento aveva detto: "Mi sento molto meglio di come sembra". Biden, 79enne, è comunque vaccinato con due richiami. Proprio il vaccino per il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, gli ha permesso di avvertire sintomi lievi. O'Connor ha detto che giovedì notte la febbre del presidente ha raggiunto i 37,4 ma che l’organismo sta rispondendo bene alla terapia a base di Tylenol.

A fargli eco il coordinatore della lotta al Covid per la Casa Bianca, Ashish Jha, che a sua volta ha detto che i 37,4 sono stati il massimo della temperatura raggiunta dal presidente e che le condizioni di Biden sono nella norma. "In conformità con il protocollo della Casa Bianca per i casi positivi, che va oltre le indicazioni del Cdc, continuerà a lavorare in isolamento", aveva detto lo staff, "finché non risulterà negativo ai test".