Olanda, la signora in topless ci prova col delfino: sconcerto, finisce malissimo

Un video da qualche giorno sta facendo il giro del web indignando animalisti e non solo. Siamo in Olanda, nelle acque non proprio caldissime del mare di fronte all'amena Zandvoort. Una donna in topless vede un delfino nuotare a pochi passi dalla riva. Il mammifero d'acqua è visibilmente spaventato e disorientato, ma la bagnante non se ne cura e anzi, divertita, non ci pensa un attimo. Appena il delfino le è accanto, la corpulenta signora decide di salirci sopra e mettersi a cavalcioni del povero animale.



Tutto intorno, gli altri bagnanti assistono alla scena in visibilio, con tanto di urletti isterici, applausi a scena aperta e incitamenti. Fortunatamente, il delfino non è domabile e la donna non riesce nel suo intento, cadendo più volte in mare dopo ripetuti e goffi tentativi. A scandalizzare molti utenti su Twitter è il fatto che tra le decine di persone presenti, soltanto due ragazzi abbiano cercato di allontanarla, consapevoli che la goliardata della donna avrebbe messo a serio rischio la salute e l'incolumità del delfino.

Secondo RTL, la cavalcata (mancata) potrebbe comunque costare caro alla bagnante, visto che la polizia olandese ha già avviato un'indagine per capire se sia stato commesso un reato di maltrattamento contro gli animali. I delfini, sottolinea l'associazione animalista locale SOS Dolfijn, "dovrebbero stare nel Mare del Nord, sono animali di acque profonde. Questi animali non sopravvivono bene in questi tipi di acque. Cercano cibo a una profondità di due o tre chilometri". Anche questi, in fondo, sono la spia di un malessere generale del pianeta Terra.