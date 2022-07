Giorgia Soleri, confessione da brividi: "Ho provato a togliermi la vita"

25 luglio 2022 a

a

a

"Ho avuto un’infanzia difficile, i miei si sono separati quando avevo 4 anni. Ho rivisto mio padre qualche settimana fa", Giorgia Soleri - attivista e fidanzata di Damiano dei Maneskin - si è raccontata in un'intervista a cuore aperto col Corriere della Sera. L'influencer ha parlato anche di come ha preso consapevolezza del proprio corpo: "Ho cominciato a fare la modella a sedici anni per pagarmi le attrezzature fotografiche. Ho sempre voluto fare fotografie e scrivere. Ripenso a quel periodo con un brivido. Vivevo male il mio corpo, lo sentivo come qualcosa che dovevo 'vendere' per lavorare”.

"Una cafona": Giorgia Soleri al ristorante così, una foto-choc | Guarda

Poi c'è stata la sofferenza fisica: "E' arrivato il dolore. Lancinante, terribile, che parte dalla vulva e si irradia alla vescica, notti senza sonno e nessuno che ti prende sul serio. Quando è arrivata la diagnosi sono uscita dallo studio del medico e ho cominciato a piangere”. La Soleri si è impegnata in modo concreto per aiutare chi soffre di vulvodinia e neuropatia del pudendo. Il comitato da lei timonato ha portato in Parlamento una legge per riconoscere entrambe le patologie come malattie croniche e invalidanti. "Mi sono operata nell’estate del 2021 per l’endometriosi e per un po’ sono stata bene. Poi qualche tempo fa, il dolore è tornato. Feroce. Sono rimasta a letto per settimane, le amiche facevano i turni per sollevarmi a braccia per farmi andare in bagno o per farmi mangiare", ha raccontato.

Giorgia Soleri ricoverata, è mistero: la foto con la flebo spaventa i fan | Guarda

Non sono mancati, in passato, i momenti difficili. Momenti che l'hanno segnata nel profondo, come il tentativo di suicidio e l’aborto a 21 anni. "Ero depressa ma non lo sapevo, come capita a tante persone. Stavo sempre a letto, quello che mi avrebbe potuto stimolare non lo faceva più. Poi ho provato a togliermi la vita. Ero arrivata al punto zero, potevo solo risalire o soccombere. Mi ha salvata mia madre", ha rivelato. Sullo stop alla depilazione, invece, la Soleri ha spiegato di avere iniziato “con la vulva, per ragioni mediche. Mi piacevo, così ho smesso di depilare le gambe e le ascelle. Adesso ho smesso di togliere il baffetto e l’arco tra le sopracciglia".