Sgarbi a giocare a tennis ci va così: occhio a là sotto. Imbarazzo tra il pubblico

Vittorio Sgarbi sorprende tutti al torneo di tennis dei vip a Milano Marittima. Il critico d'arte, infatti, ha deciso di non rinunciare allo stile e si è presentato in mocassini, come si vede nelle foto che lui stesso ha pubblicato sui social. L'evento sportivo si è tenuto nel weekend e ha visto Sgarbi arrivare fino alla finale, dove però è stato poi sconfitto da Valeria Marini.

Vincente, invece, il suo outfit, apprezzato da molti utenti sui social. Tanto che gli scatti in cui si mostra sul campo sono diventate virali in poco tempo. Sgarbi, come spiega il Corriere della Sera, ha scelto di indossare maglietta e pantaloncini bianchi, a cui ha abbinato un paio di mocassini marroni con calzini arrotolati dello stesso colore. Pur non trattandosi delle scarpe migliori per giocare a tennis, la scelta stravagante del critico non è affatto passata inosservata.

Nel tweet con cui ha pubblicato le sue foto, Sgarbi ha scritto in maniera ironica: "E Djokovic muto!", con tanto di hashtag, #Sgarbeide. Tanti i commenti dei suoi fan: "Il tennis con il mocassino sarà nuovo sport olimpico", ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro: "Ti vedo più da McEnroe della Romagna, anche come temperamento". E ancora: "Queste scarpe hanno i super poteri. Non vale. Le usi per tutto". Insieme a Sgarbi e Valeria Marini, al torneo dei vip hanno partecipato, tra gli altri, anche Anna Falchi, Francesca Cipriani e Giucas Casella.