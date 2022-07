In Onda, Concita De Gregorio perde le staffe con la grillina Dadone: "Odiosa"

25 luglio 2022 a

a

a

Concita De Gregorio perde le staffe. A In Onda, nella puntata di lunedì 25 luglio, la conduttrice di La7 risponde alquanto stizzita alla grillina Fabiana Dadone. La deputata è stata interpellata da David Parenzo sul doppio mandato e sul diverso ruolo di Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Proprio su questo la Dadone viene incalzata, ma messa all'angolo dai conduttori li accusa: "Non mettetemi in bocca parole che non ho detto". Immediata la reazione della De Gregorio: "Questa è una locuzione odiosa, nessuno ha messo in bocca nulla".

"Mi riconosco nell'agenda Draghi". Mariastella Gelmini, dove andrà dopo Forza Italia

Al centro le deroghe sul doppio mandato. A cercare di smorzare il clima teso ci pensa Parenzo: "No, è interessante sapere chi decide cosa e che Conte potrebbe avere un'idea che va in contrasto con il garante". "Magari è interessante per voi - controbatte la Dadone -, dato che non è una novità questa". E ancora, sempre la Dadone: "Io credo che il capo politico possa decidere di avvalersi di figure che hanno sviluppato una competenza, anche senza essere eletti".

"Chi lo ha suggerito". Gelmini, soffiata velenosa sul Cav: cosa c'è dietro la cacciata di Draghi

Insomma, la Dadone non si sbilancia, al punto che la De Gregorio rincara la dose: "Ma lei non crede che anche questo possa interessare chi ci ascolta? Sapere se qualcuno che ha un'esperienza avrà o meno un secondo mandato".