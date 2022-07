Maria Elena Boschi, "gli anni passano ma...". La foto (privata) che lascia tutti a bocca aperta

26 luglio 2022 a

Maria Elena Boschi fa perdere la testa ai suoi ammiratori. La deputata di Forza Italia pubblica un nuovo scatto, questa volta assieme a due dei suoi parenti. "Gli anni passano, ma la famiglia è senza tempo", scrive sotto alla foto che la ritrae elegantissima con un abito blu e i capelli racconti. "Bellissimi! E tu Maria Elena sei un incanto", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "La regina del parlamento". E ancora: "Una dea".

Con lei i fratelli Emanuele e Pier Francesco. I tre si trovano nella splendida Toscana e al momento dello scatto sembrano a una festa. Nessuna foto invece con Giulio Berruti. Lei e l'attore, ormai legatissimi, vengono solo pizzicati dai paparazzi. E proprio uno di questi ha allontanato l'aria di crisi. Questo inverno molti avevano pensato che tra i due ci fosse un po' di maretta. Tutto falso. Il settimanale Diva e Donna li ha immortalati insieme in vacanza.

La coppia si scambiava in barca baci e abbracci, facendo presagire che non vi è stato alcun periodo difficile che abbia minato la loro relazione. La stessa deputata non ha mai negato di essere pronta al grande passo: "Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia". Le parole a Verissimo avevano poi fatto pensare a un matrimonio imminente. Ma per quello ancora nulla.