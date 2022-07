In Onda, Berlusconi se ne va con Marta Fascina e in studio scoppia la risata

28 luglio 2022 a

Risate in studio a In Onda. Nella puntata di mercoledì 27 luglio su La7, David Parenzo, Concita De Gregorio e tutti gli invitati scoppiano in una sonora risata. Colpa del vertice di centrodestra. "Un'agenzia dice che Silvio Berlusconi lascia la Camera e questo ve lo abbiamo documentato ma il vertice di centrodestra va avanti con Antonio Tajani". Immediata la replica della colle che, di fronte alle immagini che riprendono l'auto di Berlusconi che si allontana, ironizza: "Rimane Tajani con chi? Da solo?". E giù di risate. "Sono andati via tutti" rincara la dose la De Gregorio. Il leader di Forza Italia ha lasciato il vertice assieme alla compagna Marta Fascina.

E ancora, Parenzo: "Beata solitudine. Credo che con se stesso sia d'accordo. Questa è una buona, ottima domanda". A quel punto interviene anche Fiorenza Sarzanini: "C'è Tajani". "Appunto, ci chiedevamo con chi?" ribadisce Parenzo. "Tajani, Giorgetti e Meloni ancora!" risponde. "Ah ottimo e Calderoli..." aggiunge il conduttore.

Intanto un comunicato diffuso dall'alleanza Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia ha fatto sapere che "l'unità del centrodestra è la migliore risposta possibile alle accuse e gli attacchi, spesso volgari, di una sinistra ormai allo sbando, con una coalizione improvvisata, che gli italiani manderanno a casa il prossimo 25 settembre".