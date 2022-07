Giorgia Meloni, orrore di Toscani e Repubblica: la foto apparsa in pagina

28 luglio 2022 a

Repubblica poteva scegliere una foto diversa? "No, quella è la vera Giorgia Meloni". Oliviero Toscani entra a gamba tesa nella polemica scatenata dal giornale diretto da Maurizio Molinari che ha pubblicato uno scatto della leader di Fratelli d'Italia con la bocca aperta e il microfono vicino. "La fotografia è il documento delle cose e questo scatto è esattamente espressione di quello che è la leader di Fratelli d'Italia", ha detto Toscani al Giornale. "Un applauso a chi ha scelto questa foto pubblicata in prima pagina su Repubblica: è molto espressiva, una foto giusta. E ritengo che non sia affatto una immagine sessista, non si offenda quindi la Meloni".

Non la pensano così in Fratelli d'Italia che hanno visto nello scatto una subdola allusione. "Delle migliaia di foto che potevano utilizzare su Giorgia Meloni, ne hanno scelta una che intanto è volgare e ha un evidente messaggio allusivo e doppio senso a sfondo sessista", ha tuonato Isabella Rauti, senatrice di FdI facendo notare come Repubblica stia portando avanti "una campagna tutta tesa a denigrare la figura di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Va contestualizzata la foto, la scelta della foto, l'evidenza data a questa foto nell'ambito di una campagna sistematica di denigrazione della figura del presidente e del partito". "Quando le vittime sono donne di sinistra", ha aggiunto la Rauti, "si leva una generale ondata di solidarietà, al contrario se di destra si solleva soltanto la solidarietà delle donne di destra. Siamo in un contesto in cui addirittura si studiano i linguaggi istituzionali, tutto viene declinato. Se poi Repubblica si permette di usare una foto che quantomeno allude, e siamo solo all'inizio campagna elettorale, non va bene".