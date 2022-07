Meloni insultata da Giorgia: "Non rompo i cogl***". La replica fulminante della leader FdI

28 luglio 2022 a

Giorgia contro Giorgia. Giorgia Meloni replica per le rime all'insulto giunto dalla sua omonima, la cantante che vinse Sanremo. Tutto è iniziato da una storia di Instagram, considerata da molti una chiara frecciata alla leader di Fratelli d'Italia. Nel post, per molti in riferimento alla vignetta in cui la Meloni diceva "io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana", si vede il volto della cantante e la seguente scritta: "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i *col***i a nessuno".

Parole che hanno scatenato la reazione della Meloni, che con pacatezza risponde: "Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo - premette prima della stoccata -. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio". Alla cantautrice infatti la Meloni ricorda che "è la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla".

A campagna avviata, sono tanti gli artisti che tentano di prendere di mira il partito più votato. Prima di Giorgia era stata la collega Elodie a picchiare duro. La cantante non ha solo ammesso che "mi fa paura" il programma di Fratelli d'Italia, ma è anche andata oltre: "È questo che a me disturba di più. Cioè, del fascismo è questo che mi disturba. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c'è bisogno con tutto quel livore, quella cattiveria... Incazzata... La lobby... Stai calma".