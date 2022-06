Elodie contro Giorgia Meloni: "Che donna vedo in lei"

24 giugno 2022 a

Dopo Vanessa Incontrada non poteva che mancare Elodie. La cantante, alla vigilia del Gay Pride di Roma, si è scagliata contro Giorgia Meloni. Il motivo? Le parole della leader di Fratelli d'Italia in Andalusia a sostegno del partito Vox. "Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno". è il suo commento al settimanale 7 del Corriere della Sera.

Per Elodie infatti "famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme. C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia". Lei stessa ha assistito al coming out della sorella, precisando che "i pregiudizi erano fuori da casa, dentro non ci sono mai stati, siamo state fortunate in questo, c’è stata grande libertà di espressione".

Prima della Meloni, Elodie se l'era presa con Matteo Salvini. L'artista aveva rifiutato di aprire il discorso, "però quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto".

