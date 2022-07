L'aria che tira, "ma non è che porta sfi***?": Pier Luigi Bersani, ko tecnico in diretta tv

29 luglio 2022 a

«Penso che con le battute stavolta non si vada avanti». Pierluigi Bersani manda in soffitta il famigerato, sfortunatissimo «Smacchiamo il giaguaro». Francesco Magnani se lo coccola in studio a L'aria che tira-Estate, su La7, sperando in un guizzo dell'ex segretario del Pd che andò a schiantarsi sulla "non vittoria" delle urne nel 2013. Bersani però sbuffa, ha lo sguardo corrucciato: «Lei il giaguaro, Enrico Letta ora gli occhi della tigre. Non è che i felini portino un po' di sfiga alla sinistra?», gli chiedono. E lui non può far altro che annuire, visibilmente depresso: «Penso anche io che la situazione non va presa da quel lato lì. La gente è preoccupata, secondo me adesso guarderà più le previsioni del tempo di quello che dirò io». Complimenti per la sincerità, perlomeno.

«Qui si vince e si perde a seconda di chi va a votare e in questo momento chi sta male tende a non andarci. Ci stiamo contendendo tutti una coperta troppo corta». Alla riflessione sullo scollamento tra elettori e partiti, condivisibile ma per la verità scontata, fa poi seguito un ragionamento per certi versi sconcertante. «Alla gente devi dire salario minimo, contratti, non puoi dirgli aboliamo reddito di cittadinanza... Poi è importante lo schieramento». Già.

LeU, in questo senso, ha fallito. E il Pd ha scippato Roberto Speranza: «Avevamo immaginato questa lista come alla colonna di una coalizione alla quale partecipassero anche i 5Stelle, per creare un campo progressista alternativo alla destra, ma le cose non sono andate così». E ora, come fare a mettere insieme il centrosinistra? «Guardate cosa fanno la Meloni, Salvini e Berlusconi. Litigano ma al voto ci andranno insieme. Sì il gravissimo incidente sulla fiducia a Draghi, va bene. Ma se siamo razionali, dovremmo provarci fino alla fine». Tradotto: Letta e Conte, tornate insieme. Come scordare tutto alla velocità della luce. Pardon, del giaguaro.