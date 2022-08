La corsa al voto, gaffe di Zaia: "Qualcuno la degi... de... di..."

02 agosto 2022 a

Clamoroso lapsus in diretta del governatore del Veneto Luca Zaia. Intervistato da Paolo Celata durante il debutto su La7 della trasmissione “La corsa al voto” che conduce insieme a Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli, il leghista sembrava non trovare la parola giusta. Chiede Celata: "Matteo Salvini nel confronto con le altre forze di centro destra - appurato che c’è l’accordo su chi prende un voto in più sarà candidato a Palazzo Chigi - ha detto che devono essere inseriti nel programma due passaggi: la squadra di governo e l’autonomia come punto fermo. Questo non rischia di complicare le cose?”.

Risponde Zaia: “L’autonomia non è un fatto di egoismo, l’autonomia è prevista dalla Costituzione. È stata sdoganata, ne ha parlato il capo dello Stato Sergio Mattarella ed entra nell’agenda dei governi”. E ancora: “L’autonomia è segno di modernità: se la chiamassimo federalismo forse qualcuno la degi... de... di... degige…” Zaia sembrava inceppato, aveva sulla punta della lingua, ma non usciva. Risate, poi il suggerimento fuori campo. Solo così, alla fine, il governo ha terminato la sua frase: “Va bé insomma: digerisce con più velocità questo concetto”.