In Onda, fanno vedere la Carfagna? Occhio al volto di Tajani: clamoroso a La7

La conferenza stampa di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna assieme a Carlo Calenda, organizzata per annunciare l'ingresso delle due ex azzurre in Azione, ha scatenato non poche reazioni. Come quella di Antonio Tajani che, assistendo al filmato a In Onda su La7, ha lasciato ben trasparire il suo pensiero a riguardo. "Sono molto grato a Mariastella e Mara di essere venute, non è facile cambiare partito", dice il leader di Azione in conferenza.

"Se dieci giorni fa mi avessero detto che oggi mi sarei trovata qui, con Carlo Calenda e Mariastella Gelmini sotto un simbolo di partito diverso da quello del partito per il quale ho militato per quasi 20 anni, non ci avrei creduto", dice invece la Carfagna. Intanto sul volto di Tajani, che vede e ascolta le due ex compagne di partito, compaiono diverse smorfie, prima rassegnazione e poi forse anche un po' di sconcerto.

Antonio Tajani a In Onda, il video

Ma è quando inizia a parlare la Gelmini che il numero due azzurro esplode in una risata. "Forza Italia e Lega hanno messo le impronte digitali sulla caduta del governo Draghi, ma in quel momento hanno messo a repentaglio l'Italia", dice la ministra per gli Affari regionali. Parole di fronte alle quali Tajani non riesce proprio a trattenersi. Infine la Carfagna aggiunge: "Ho la certezza di trovarmi in un partito dove nessuno si sognerà di tramare con la Russia alle spalle del governo italiano".