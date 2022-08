Francesco Giorgino fatto fuori? Non proprio: il 25 settembre... terremoto in Rai

02 agosto 2022 a

Nel caso Giorgia Meloni e Matteo Salvini vincessero le elezioni di settembre Mamma Rai sarebbe scossa da un piccolo terremoto. Una scossa che darebbe il via al valzer delle poltrone al quale l’Italia è abituata da sempre. Ecco allora che la Stampa ha tratteggiato il possibile e plausibile scenario dell’informazione di viale Mazzini, con le ex reti divise per settori e testate, all’indomani della eventuale proclamazione di un nuovo governo di centro destra.

In questa nuova dirigenza Rai Francesco Giorgino, dopo l’invito ad abbandonare il Tg1 della sera, potrebbe riprendersi la poltrona da direttore del Tg1. Cosa in cui spera anche Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 che vanta ottimi rapporti sia con la Meloni che con Salvini. A oggi la carica di direttore del Tg1 è di Monica Maggioni. La Stampa prevede un riequilibrio anche nei talk e forse qualche conduttore arriverà più forte di prima, come Pierluigi Diaco o come Nunzia De Girolamo, un miracolo di larghe intese, che sotto lo stesso tetto accontenta destra e sinistra.