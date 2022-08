J-Ax insulta Salvini: "Nel senso più dispregiativo"

04 agosto 2022 a

"Ho sempre pensato che Salvini sia un politico nel senso più dispregiativo": J-Ax va all’attacco e il leader della Lega risponde sui social. "Amico mio, non aver paura della scelta degli Italiani, prima vinciamo e poi ci facciamo una cantata insieme!", ha scritto il segretario del Carroccio. Immediata la replica del rapper: "'Amico mio', io non ho paura delle scelte degli italiani e nemmeno delle mie. Rispondo dei miei successi e non scappo davanti ai miei sbagli. Tu?".

A corredo del messaggio di J-Ax c'è la foto di Salvini contestato in Polonia e umiliato in pubblica piazza dal sindaco di Przesmyl, lo scorso marzo. La campagna elettorale insomma si fa sempre più intensa, in attesa del voto del 25 settembre. All'ultima replica del cantante il leader leghista non avrebbe ancora dato nessuna risposta.

Il rapper aveva parlato della situazione politica in Italia in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Andrò a votare, ma sappiamo tutti cosa succederà, anche se speriamo nel miracolo. La sinistra ha smesso di occuparsi della felicità delle persone, per certi versi è peggio della destra”. Poi ha tirato in ballo Matteo Salvini: “Deve nascere una roba nuova perché se ho sempre pensato che Salvini sia un politico nel senso più dispregiativo, uno che al potere diventa moderato, ora invece andiamo incontro a qualcosa alla Trump, a guai seri”.