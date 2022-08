Giorgia Meloni come non l'avete mai vista: paparazzata in spiaggia, così

05 agosto 2022 a

a

a

Siamo abituati a vederla tosta, tostissima, impegnata in una estenuante campagna elettorale che è appena iniziata. Si parla di Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia, partito che domina un po' in tutti i sondaggi. E va da sé, la leader deve tenere il punto: battagliare, combattere, replicare agli attacchi, spiegare il programma, stare attenta a ogni singola virgola, soprattutto lei, nel mirino della sinistra e della stampa "progressista", sempre alla caccia di un pretesto per darle contro.

Poi, però, c'è anche la Giorgia Meloni mamma. Tra un impegno politico e l'altro, tra un comizio e quello successivo, eccola "fuggire" sulle spiagge di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al fianco di Forte dei Marmi. E in una di queste sue ultime pause marine, la leader di FdI è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti della Giorgia-mamma sull'ultima edizione in edicola.

Ecco insomma Giorgia Meloni in bikini azzurro, mentre si ricarica in compagnia della figlia, Ginevra. Parlando della maternità, recentemente ha spiegato: "È vero, non è un caso. La maternità mi ha cambiata. I terrori quotidiani li ho superati, tranne quello per gli scarafaggi. Sono sempre stata coraggiosa, ora sono coraggiosissima". La piccola Ginevra è nata nel 2016 ed è la figlia della leader FdI e di Andrea Giambruno, giornalista e autore televisivo e compagno della Meloni.