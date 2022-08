Flavio Briatore, la pizza che lo "umilia": il prezzo è un caso

08 agosto 2022 a

Flavio Briatore è stato travolto dalle polemiche per il costo della sua Crazy Pizza, eppure è ben lontano dai prezzi di Renato Viola. Lo chef del Cilento si vanta di avere la pizza più cara del mondo ed è facile capire il perché a giudicare da come viene fatta: due persone spendono come minimo 8.300 euro in Italia, mentre a New York il prezzo lievita fino a 15mila euro.

Si tratta ovviamente non di una normale pizzeria, ma di un servizio esclusivo, rivolto a miliardari e vip di vario stampo che possono permettersi di pagare un’esperienza del genere. Innanzitutto la lievitazione naturale dell’impasto (72 ore) viene condita con il sale australiano di Murray River. Poi viene composta da tre diversi tipi di caviale (Oscietra Royal Prestige, Caspita Oscietra Royal e Beluga Caspita), nonché dai gamberoni rossi di Acciaroli, dall’aragosta di Palinuro e dalla cicala del Mediterraneo. Infine c’è l’elemento misterioso, rappresentato da due gocce di cognac Luigi XIII Remy Martin.

Come dicevamo, lo chef Viola non ha un luogo fisico: il suo è un servizio a domicilio, con lo chef in persona che si presenta a casa dei clienti, accompagnato da un sommelier e da un aiutante. La pizza viene preparata quindi direttamente nel posto scelto dai clienti, che poi se la gustano appena sfornata.