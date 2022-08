Crazy Pizza, clamorosa beffa per Flavio Briatore: "Con soli 6 euro..."

01 agosto 2022 a

Grande delusione per Flavio Briatore: il suo Crazy Pizza - brand di pizze gourmet - non figura né tra i primi 50 né tra i primi 100 locali italiani, stando all'autorevole classifica italiana del settore 50 Top Pizza. Nei giorni scorsi si era parlato parecchio della pizzeria dell'imprenditore soprattutto per i prezzi alti dei prodotti. La beffa adesso è che la pizze migliori, quelle finite sul podio della classifica, costino solo 6 euro. Al primo posto infatti c'è un locale casertano, i Masanielli, mentre a seguire la pizzeria napoletana 50 Kalò, che propone la Marinara addirittura a 5 euro. Al terzo posto Diego Vitagliano con il suo locale sempre a Napoli.

L'assenza dei locali di Briatore nella classifica, però, non va considerata come una bocciatura totale, secondo il Giornale: "Le due sedi italiane di Crazy Pizza, quelle di Roma e di Milano, hanno aperto la prima il 15 febbraio e la seconda poche settimane dopo e le guide sono lavorate sempre con molti mesi di anticipo rispetto a quando vengono presentate".

Probabilmente, però, a penalizzare Briatore è stato l'approccio di questa guida autorevole, un approccio che premia spesso locali in cui la margherita costa pochi euro, proprio quello che l'imprenditore contesta. Era stato lui, infatti, a domandarsi nei giorni scorsi come si facesse a far pagare una pizza 4 o 5 euro. Di qui lo scontro con i pizzaioli napoletani. "La pizza è e resterà prodotto popolare perché è quello il suo successo", aveva commentato nel periodo della polemica Pignataro, storico critico gastronomico del Mattino di Napoli.