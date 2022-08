Crazy Pizza, l'ultimo schiaffo di Briatore: "Gioco in un altro campionato", chi incenerisce

02 agosto 2022 a

"Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso": Flavio Briatore risponde così all'esclusione dalla classifica delle 50 migliori pizzerie in Italia. In vetta c'è invece un locale casertano, 'I Masanielli', dove una pizza margherita costa 6 euro. "Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato", ha continuato l'imprenditore, sentito dall'Adnkronos.

Il Crazy Pizza di Briatore è finito al centro della polemica nei giorni scorsi per via dei prezzi alti nel menù. Basti pensare per esempio che la piazza al Pata Negra nel suo locale costa ben 65 euro: "Se mi avessero incluso nella categoria 'pizzerie' sarei molto inca**ato - sottolinea l'imprenditore - Mi sarai fatto depennare. Noi non c'entriamo niente con le pizzerie, noi siamo 'Crazy Pizza', l'unico brand italiano di pizza conosciuto nel mondo, non siamo 'Pasqualino' e 'Luigino'".

"Le pizzerie sono quelle che si vedono in giro, ad esempio a Napoli. Noi siamo tutt'altra cosa. Il nostro è un ristorante, abbiamo dei locali unici, molto di lusso ed esclusivi. Nei nostri locali c'è energia - sottolinea ancora Briatore - c'è lo show dei camerieri e dei pizzaioli e poi c'è anche la pizza che forse è la migliore di Italia perché non ha lievito e quindi non ti fa gonfiare".