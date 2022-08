Giorgia Meloni, Edward Luttkak rivela: "Ecco cosa dicono a Washington"

11 agosto 2022 a

a

a

"Giorgia Meloni piace pure negli Stati Uniti: è patriota, non nazionalista". Parola di Edward Luttwak, economista, saggista e politologo che intervistato da Pietro De Leo per il Tempo, spiega come, al di là dell'Atlantico, si guarda alle questioni italiane e in particolar modo sulle accuse della sinistra alla leader di FdI di non essere pienamente atlantista. Luttwak spiega che "il nazionalista tende a essere ostile verso lo straniero, e anche verso gli italiani che non hanno il suo stesso livello di ostilità verso lo straniero. Il patriota, invece, è colui che vuole mantenere e valorizzare l'identità e la cultura del proprio Paese. Ecco, Giorgia Meloni è una patriota perché vuole proteggere l'identità e la cultura italiana. Senza dimenticare di aprirsi all'esterno".

"Durante la sua visita in America...". Luttwak e la soffiata sulla Meloni: ora si capisce tutto



Per il politologo la leader di Fratelli d'Italia è una "sovranista selettiva", ovvero "tende a dubitare di qualsiasi trasferimento di potere dall'Italia a Bruxelles, quando questo si traduce in un vantaggio per l'asse franto tedesco. Anche questo nell'ottica di difendere gli obiettivi italiani". E ancora: Giorgia Meloni "è atlantista non per adattamento, ma per le sue condizioni iniziali, aspira a un'Italia moderna in un mondo che parla inglese". Tanto che, racconta Luttwak, "l'esperto del Partito Repubblicano Gordon Chang, che l'ha conosciuta in Florida, un professore di origine cinese molto quotato, che ha studiato e ha osservato la sua leadership, in modo molto approfondito, ha riconosciuto come Giorgia Meloni rappresenti una nuova generazione politica, che non ha nulla a che fare con il fascismo e vuole mantenere l'Italia al fianco degli Stati Uniti, respingendo qualsiasi avvicinamento alla Cina e alla Russia".