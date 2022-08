Giulio Tremonti, profezia horror: "Piaghe d'Egitto", cosa accadrà

11 agosto 2022 a

Giulio Tremonti non le manda a dire. Le sue analisi sono sempre molto precise e questa volta, ospite di Agorà su Rai Tre, prova a tracciare una profezia su cosa accadrà sui mercati e all'economia globale nei prossimi mesi. Tremonti parla di vere e proprie "piaghe" che si abbatteranno su di noi: "Avete presente le dieci piaghe d'Egitto? Noi ne abbiamo già avute sette, e la prima per esempio è il disastro ambientale causato dall'asse terrestre che si è sempre spostato, e dall'idea folle di fare la fabbrica del mondo in Asia", spiega.

Poi arriva la vera e propria profezia: "Tra le pieghe c'è anche il caos finanziario prossimo venturo", dovuto al fatto che in questi anni si è "stampata moneta dal nulla, una quantità infinita di moneta. Ai miei tempi i conti erano in bilioni, ora sono in un trilioni. L'impressione è che l'inflazione prodotta in questo modo, che c'era ben prima della guerra, sia causa di enormi problemi per le persone".

Infine punge ancora una volta Mario Draghi: "Quello che vedo attuale, ed è drammatico, è proprio l’inflazione che è stata ignorata per troppo tempo - spiega Tremonti - l'ultima finanziaria, quella fatta l'anno scorso, era una manovra espansiva e clientelare con bonus e spesa pubblica non coperta. Poi si sono accorti che magari non si andava al Quirinale e allora hanno cambiato marcia...".