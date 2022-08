Giorgia Meloni, Dario Vergassola: "Qui la Meloni è al 40 per cento"

12 agosto 2022 a

Dario Vergassola, comico e voce irriverente della tv si racconta in un'intervista a Repubblica. Parlando delle prossime elezioni politiche, tra ironia e riflessioni, Vergassola spiega come vede lo scenario del voto dalla sua prospettiva: il bar Fuoricampo del quartiere Rebocco a La Spezia: "Tra gli avventori qui la Meloni è data al 35-40 per cento". Poi aggiunge: "Sì, ma c'è tutta una zona grigia insospettabile che si capisce che voterà per lei. Quelli che stanno al bordo del bar e guardano gli altri giocare a carte, i silenziosi, gli indecisi: sono tanti eh".

Poi parla proprio di Giorgia Meloni e non manca il consueto veleno che arriva dalle parti della sinistra e da parte di chi, come Vergassola ha votato 5 Stelle: "Ho conosciuto la Meloni. Una persona sensata quando non urla che è donna o cristiana. Bisognerà vedere se poi per cambiare gli ingranaggi del Paese userà l'olio normale o quello di ricino".

Infine la bordata anche per il Movimento Cinque Stelle su cui ha un giudizio spietato: "Il m5s è come uno che sta pescando da qualche parte, ma con maglie troppo larghe. E infatti raccoglie poca roba. È come se fosse già il passato". Insomma a quanto pare il capolavoro di Conte è compiuto: far dimenticare a tutti il Movimento Cinque Stelle.