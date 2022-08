Alberto di Monaco, la foto che fa il giro del mondo: la voce su Charlene

12 agosto 2022 a

È il principe Alberto di Monaco ad occuparsi dei figli Gabriella e Jacques, in queste vacanze estive lontano dal Principato. Sua moglie Charlene non c'è. Lo dimostra il servizio fotografico di Chi che lo immortala sul suo yacht GabJac al largo della Corsica mentre gioca con i gemellini. Ad attirare l’attenzione, però, è la presenza di una donna insieme ad Alberto: si tratta ovviamente della tata dei principini, che ha seguito la Famiglia Reale in queste giornate di vacanza. Di certo fa più scalpore la lontananza di Charlene di Monaco, una pesante assenza che ha fatto immediatamente riemergere le voci di crisi tra i due, e che neanche le ultime apparizioni pubbliche della coppia sono riuscite a fugare. Le indiscrezioni danno la coppia sempre più vicina al divorzio e vedono in questa separazione estiva la prova definitiva, nonostante i tentativi di smentita più volte attuati dai reali.

"È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita" aveva affermato la Principessa rompendo il silenzio sull'argomento. Ma i suoi comportamenti misteriosi non aiutano a crederle. Charlene si era infatti assentata per molto tempo da Monaco e dalla vita pubblica (in primavera ha trascorso diverse settimane in Sudafrica e poi in una località segreta, probabilmente in convalescenza), ma era tornata in occasione della Pasqua, posando per la tradizionale cartolina assieme a marito e figli. Poi aveva partecipato con marito e figli all’E-prix di Monaco, ma il comportamento estremamente distaccato dei due aveva alimentato ulteriori congetture sulla crisi di coppia, tanto che si era arrivati a ipotizzare che la presenza di Charlène accanto al marito fosse vincolata da un accordo contrattuale. L'ultimo retroscena racconta di Charlene stanca delle continue restrizioni e imposizioni del Principe e che avrebbe cominciato a fare quello che vuole, "senza preoccuparsi del protocollo e delle istruzioni del marito". Probabilmente, anche l’assenza alle vacanze di famiglia farebbe parte di questa ribellione, un piano per allontanarsi sempre di più da Alberto.