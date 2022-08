Maria Giovanna Maglie contro la Quartapelle: "Di cosa ha bisogno"

13 agosto 2022 a

Lia Quartapelle si scaglia contro il centrodestra. Il motivo? Le elezioni del 25 settembre. "Questa destra, che non ha vinto ancora le elezioni, ma è già pronta a sfrattare Mattarella con una riforma costituzionale da votare in solitaria. E pensano che qualcuno creda alla favola che sono moderati", cinguetta la deputata del Partito democratico. A rispondere allora ci pensa Maria Giovanna Maglie: "La Quartapelle ha urgente bisogno di una vacanza".

Come lei sono in tanti a pensarlo. Sotto il post della dem, infatti, fioccano consigli come: "Ma non era il tetro Letta a dire, un paio di mesi fa: 'Abbiamo i voti perciò possiamo farlo'? E non è stato D'Alema a cambiare in maniera pessima il titolo V della Costituzione con tre voti di scarto e poi Renzi con il suo riformone fallito? Voi potete, gli altri no? Ipocriti!". E ancora: "Il pastrocchio o la distorsione costituzionale l’hai causato te rinnovando un secondo mandato non previsto in Costituzione. Per ben due volte e per due Presidenti. Entrambi di sinistra".

Ma la Quartapelle è avvezza ad attaccare l'avversario. Solo poche ore prima la deputata si scagliava contro la leader di Fratelli d'Italia: "Il femminismo di Giorgia Meloni in pratica: sbarrare la strada alla candidatura di Stefania Prestigiacomo alla presidenza della Regione Sicilia. La sfida Chinnici-Prestigiacomo sarebbe rivoluzionaria per le donne e la politica. Altro Meloni a Palazzo Chigi...".