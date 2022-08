Piero Angela, Pd sciacallo: il logo sulla foto per il ricordo del conduttore

13 agosto 2022 a

Scoppia la polemica politica sulla morte di Piero Angela. Il giornalista e divulgatore scientifico è venuto a mancare all’età di 93 anni: tutta Italia ne piange la scomparsa, con tanto di messaggi di cordoglio arrivati dal Quirinale e da Palazzo Chigi. D’altronde Angela rappresenta un pezzo di storia di questo Paese, però ha fatto storcere il naso a molti il fatto che il Pd Piemonte abbia messo il proprio logo su una foto del divulgatore scientifico.

“Grazie a Piero Angela per aver aperto la porta della divulgazione all’Italia”, è il messaggio di Raffaele Gallo, consigliere per la Regione Piemonte. “Personalmente lo ricordo con grande ammirazione - ha aggiunto - la scienza e i suoi affascinanti misteri, spiegati con chiarezza e passione, hanno accompagnato la vita di tutti noi attraverso quel modo di fare televisione che ha saputo far breccia nella mente di tutti, promuovendo conoscenza e amore per il sapere. Grazie Piero. Buon viaggio”.

Il divulgatore scientifico ha fatto in modo che venissero diffuse le sue ultime parole: “È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio”.