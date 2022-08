Piero Angela, "93 anni spesi nella corruzione, nella falsità": chi lo insulta

13 agosto 2022 a

In tanti piangono la morte di Piero Angela. Eppure non mancano i soliti insulti. A scoprirli l'inviato de Le Iene Gaston Zama. È stato lui a pubblicare un messaggio apparso su Telegram nel canale "Radiogreg", che conta più di 23.000 iscritti. Qui "Il Greg", un ex venditore di auto che oggi vive a Tenerife, si è scagliato contro il divulgatore. "Ci sono quei sabati - si legge - che iniziano meglio di altri sabati. Se n’è andato un divulgatore scientifico, ma poi soprattutto, chi ca…o è un divulgatore scientifico?".

E non è finita qui, perché "Il Greg" ha proseguito: "93 anni spesi nella corruzione, nella falsità, nell’ipocrisia, a fare il servo per pochi croccantini. 93 anni, troppi anni, troppi danni, ma se n’è andato. Questo sicuramente sarà un sabato migliore. Aspettiamo gli altri, buon weekend". Parole a dir poco vergognose e che non rappresentano affatto il pensiero dell'Italia intera.

Tanti infatti in queste ore i messaggi di cordoglio fatti arrivare alla famiglia del giornalista. Tra questi anche quello di Sergio Mattarella. "Ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia e avvicinato fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza", lo ha descritto il capo dello Stato.