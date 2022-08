Carlo De Benedetti "pronto a venderlo": una clamorosa voce

13 agosto 2022 a

a

a

Ricordate lo yacht su cui fu beccata Lilli Gruber? Ecco Carlo De Benedetti sarebbe pronto a venderlo. L'ex patron di Repubblica aveva acquistato "Solo", yacht di 72 metri, e ora potrebbe rivenderlo. Si tratta di una delle imbarcazioni più ammirate, che ha fatto il suo debutto al Monaco Yacht Show del 2018. Il Solo infatti vanta numerose peculiarità: realizzato da Tankoa, è stato premiato dal Rina come lo "yacht più ecologico dell’anno".

"Dove la ho beccata in pantaloncini e costume": Lilli Gruber travolta da Mario Giordano, come lo spiega?

A bordo c'è spazio - spiega sphipmag.it che ha diffuso la notizia della vendita - per massimo 12 persone. In totale al suo interno presenta sei cabine. La suite dell’armatore è un vero e proprio appartamento che occupa un intero ponte. Lo stesso eliporto è stato realizzato permettendo al proprietario di accedere direttamente al suo appartamento dall'elicottero. Non solo, perché sul ponte ci sono anche la jacuzzi privata, l’area lounge e il bar dell’armatore.

"Pronti a spazzarla via": delirio contro il centrodestra. Sul giornale di De Benedetti...

A realizzare gli interni Francesco Paszkowski e Margherita Casprini. Finita qui? Neanche per sogno. Il Solo è una vera e propria meraviglia dei mari, con tanto di beach club e tre garage. All'interno di essi due tender su misura, ciascuno di 7 metri e mezzo. Insomma, uno superyacht valutato 71 milioni di euro e che De Benedetti vorrebbe rimettere sul mercato.