In Onda, Paragone smaschera il Pd: "Adesso se lo ricordano?"

"Adesso si ricordano degli insegnanti? A me sembra che il discorso sul lavoro sia progressivamente venuto meno": Gianluigi Paragone, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, ha commentato così uno dei punti del programma presentato dal Pd in vista delle elezioni del 25 settembre. Uno dei temi su cui puntano i dem è proprio l'aumento degli stipendi degli insegnanti. "Persino le ferie non sono più retribuite - ha continuato il fondatore e leader di ItalExit, rivolgendosi anche a Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, presente in studio -. I nuovi contratti prevedono un forfait sulle ferie".

"Ma qual è la vostra proposta? ": ha chiesto la Aprile a Paragone. E lui ha risposto: "La nostra proposta è quella di un partito conservatore, vogliamo uscire dalla gabbia europea. Su diritti, lavoro e retribuzione l'Europa è completamente franata, vogliamo che l'economia reale torni al centro, non quella finanziaria, basta multinazionali e giochi bancari e finanziari, così facendo il made in Italy lo distruggi, massima attenzione all'economia reale e alle famiglie".

Tra gli altri ospiti della puntata del talk andata in onda questa sera, sabato 13 agosto, anche il giornalista de La Stampa Geremicca e, in collegamento, Alan Friedman.