Luigi Bisignani rivela: missione degli 007 sul voto, cosa sta succedendo

Luigi Bisignani va dritto al punto: gli 007 di alcuni Stati stranieri in questo momento sarebbero in Italia per prendere informazioni sulle dinamiche che ci avvivinano al voto e soprattutto per stilare report su cosa potrebbe accadere dopo le elezioni del 25 settembre. Parole piuttosto inquietanti che vengono consegnati a un intervento su ilTempo. Bisignani non usa giri di parole: "Le più influenti intelligence- dalla Cia americana all'inglese MI6 fino alla SIAZ, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia - sono in Italia in 'visita turistica', in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella". Insomma a quanto pare, secondo quanto afferma Bisignani, i servizi segreti stranieri tengono d'occhio l'Italia molto da vicino. Bisignani poi spiega quali sono gli obiettivi di queste forze di intelligence che sarebbero presenti nel nostro Paese: "L'obiettivo è monitorare innanzitutto Fratelli d'Italia e quei partiti e quei candidati che gravitano nelle zone sensibili dove sono presenti le basi Nato, da Aviano a Sigonella, o nelle piattaforme di trasmissione dati di Tim Sparkle di Catania e di Crotone".

Ma non finisce qui. Secondo Bisignani altre "strutture" sorveglierebbero da vicino il Paese che si appresta ad andare al voto, con particolare interesse ad esempio per l'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: "Ma ad analizzare gli orientamenti per capire lo scenario in Italia dopo il 25 settembre ci sono anche i cosiddetti 'Centri per le strategie preliminari', la cui esistenza è nota solo a pochi, e che Cossiga non esisterebbe a definirli la versione 'millennial' della nostra Gladio, l'organizzazione paramilitare clandestina aderente a «Stay behind», messa su negli anni' 50 per prevenire eventuali attacchi sovietici".

Infine spiega da dove arriverebbero queste squadre di 007: "Si tratta di strutture ascose, sovranazionali e presenti in città strategiche del mondo, tra cui Washington, Mosca, Pechino, Gerusalemme, Teheran, Edimburgo, Berlino". Insomma il voto del 25 settembre è un sorvegliato speciale da parte di tutte le cancellerie del mondo. E l'Italia è al centro di tensioni diplomatiche che vanno ben oltre i nostri confini.