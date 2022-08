Sanna Marin, vestitino e anfibi: la foto che spiazza le cancellerie europee

14 agosto 2022 a

Nuovo look audace per Sanna Marin. La premier finlandese si è mostrata in diverse storie di Instagram con un abbigliamento alquanto rock. L'occasione? Il "Flow Festival" di Helsinki. Per la Finlandia si tratta infatti della manifestazione musicale più importante della capitale. Qualche settimana fa la premier si mostrava in giacca di pelle, shorts e anfibi per il Ruisrok Festival, la tre giorni musicale di Turku. Oggi invece la Marin ha preferito sfoggiare un vestitino di pailettes sul grigio, senza però dimenticare gli amati anfibi.

La Marin, con i suoi 36 anni, è la più giovane premier di sempre. Amatissima nel suo Paese, tanto che sotto alle sue foto spuntano commenti come: "La premier più cool ce l’abbiamo noi", "Può governare per sempre?", oppure: "È la miglior premier del mondo". Non a caso la sua grande popolarità, l'ha portata ad aggiudicarsi la copertina di Time nel 2021 tra le 100 persone più influenti.

Sempre lei è stata la premier che ha dato una clamorosa svolta alla Finlandia abbandonando la neutralità. La Marin ha infatti chiesto di entrare nella Nato, con una chiara posizione anti-russa e a favore dell'Ucraina e dell'Occidente più in generale, guadagnandosi altri consensi nel suo stesso Paese.