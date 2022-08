Giorgia Meloni come non l'avete mai vista: la foto privata a Ferragosto

15 agosto 2022 a

Tutti i leader politici hanno scelto una foto per augurare buon Ferragosto ai propri elettori. Giorgia Meloni ha privilegiato uno scatto semplice, proveniente dalla sua sfera privata: ha infatti pubblicato sui social una foto che la ritrae in un abbraccio con sua figlia sul divano. Anche la didascalia è molto semplice: “Buon Ferragosto a tutti”.

Silvio Berlusconi ha invece preferito un momento con Marta Fascina: lui in camicia blu, lei in top; entrambi sorridono davanti a una tavola imbandita con colorate porcellane. “Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno - è il messaggio del leader di Forza Italia - una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia”. È invece sempre in modalità lavoro Matteo Salvini, che si è fatto ritrarre nel verde, con indosso una camicia blu e mentre è al telefono: “Buon Ferragosto, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora”.

Tra l’altro in questo giorno festivo è stato lanciato un guanto di sfida da Carlo Calenda, che ha richiesto un contorno tra i leader delle quattro coalizioni, ritenendolo “necessario”. La proposta è rivolta alla Meloni, a Enrico Letta e a Giuseppe Conte: l’intenzione di Calenda è quella di sfidarli in un faccia a faccia.