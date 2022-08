Guido Crosetto e la "Meloni fascista": "Basta, abbiate il coraggio"

17 agosto 2022 a

"Non sono i giornalisti o il radicato sistema di potere della sinistra che decidono chi può o non può fare politica ma la Costituzione, le leggi ed i cittadini". Guido Crosetto, su Twitter, pubblica un video in cui, in 2 minuti, smonta tutte le polemiche su Giorgia Meloni "fascista". Il tormentone delle ultime ore è un video d'epoca della Meloni giovanissima, anno 1996, in cui dava giudizi positivi sul Benito Mussolini politico. Apriti cielo, a sinistra la macchina del fango a orologeria parte come a ogni elezione con tempismo perfetto creando una slavina social.

Crosetto, che di Fratelli d'Italia è stato fondatore quasi 10 anni fa e che della Meloni ha abbracciato la lotta politica pur provenendo da partiti e posizioni differenti, richiama tutti a una esigenza tanto lampante quanto banale: "Parliamo di problemi reali e di proposte di soluzioni, non di ciò che facevamo al Liceo 40 anni fa!".

"Il caro-bollette di energia elettrica e gas stanno devastando le famiglie, nei supermercati gli italiani pagano di più per comprare di meno". Tutti elementi che "sull'economia reale hanno effetti deflagranti. Aziende che fino a un anno fa guadagnavano 1, 2, 10 o 20 milioni e con quelli investivano e assumevano, oggi sono in rosso e devono decidere se chiudere o lasciare a casa dipendenti. Questi sono i problemi reali. E di cosa parliamo noi? Di quello che faceva la Meloni nel 1996, aveva 18 anni, era un altro mondo e un'altra epoca. Ma chissenefrega. Parliamo di cosa dice la Meloni sul cuneo fiscale, sul lavoro, sugli interventi economici. Non sugli stereotipi. Abbiate il coraggio di confrontarvi sui temi proposti dalla Meloni invece di continuare a rifugiarvi nella demonizzazione degli avversari. Basta!". E la Meloni, condividendo su Twitter il video del "gigante" di Fratelli d'Italia, commenta con un laconico ed esaustivo: "Bravo".