Myrta Merlino e Tardelli, drammatica fuga dalle fiamme: come si sono salvati

18 agosto 2022 a

Il tragico incendio a Pantelleria ha costretto alla fuga tutti, anche i vip che in quel momento si stavano godendo lì le vacanze. Uno dei primi ad accorgersi della nuvola di fumo sulla montagna, infatti, sarebbe stato lo stilista Giorgio Armani, stando a quanto riportato da Repubblica. Il rogo, partito da Cala Cinque Denti, si sarebbe poi esteso verso il borgo di Gadir a causa del forte vento di scirocco. Sono state le forze dell'ordine a dire ad Armani di andare via. E così i suoi ospiti, una decina di persone, sono subito saliti su due van.

Stessa sorte è toccata a Myrta Merlino e Marco Tardelli: "Ci siamo sentiti disperati e impotenti davanti a quelle fiamme. Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi... Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola. E siamo scappati, abbiamo avuto appena il tempo di prendere il portafogli e gli smartphone", ha raccontato la conduttrice de L’aria che tira. Che dopo la fuga si è rifugiata sulla barca di Giorgio Armani con gli altri ospiti. Secondo le prime indagini degli investigatori, il rogo sarebbe stato doloso.

Tra i vip colpiti da questo dramma ci sono anche Claudio Santamaria e Francesca Barra. "Questo è un crimine. Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per i residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme provocate da uno o più piromani", ha detto lui. Tanta rabbia sull'isola, che purtroppo non ha molti uomini o mezzi a disposizione per fronteggiare fenomeni di questo tipo.