Marta Fascina "blindata"? La voce sulle liste di Forza Italia

18 agosto 2022 a

a

a

Una candidatura "blindata" per Marta Fascina. C'è movimento dentro Forza Italia. Tra poche ore potrebbero prendere più o meno ufficialmente forma le liste elettorali per il 25 settembre. Sondaggi, taglio dei parlamentari e legge elettorale alla mano, sarà proprio il partito di Silvio Berlusconi a rischiare il taglio più sanguinoso rispetto ai numeri attuali. Nel centrodestra l'accordo su capilista e collegi è stato raggiunto da tempo: 98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a FI e 11 a Noi Moderati. C'è da capire poi l'effetto del meccanismo "flipper", uno dei cavilli del complicatissimo Rosatellum studiato per riequilibrare le forze all'interno della coalizione vincitrice. Per semplificare, qualche seggio portato a casa da Fratelli d'Italia (o da quello che sarà il primo partito del centrodestra) andrà a finire agli altri alleati.

"Introdotta nel circolo di Arcore...". Chi è davvero Marta Fascina: ciò che pochi sanno



Questo si vedrà a partire dal 26 settembre. Nel frattempo, scrive il Giornale, una cosa è certa: "In tutti i Collegi della Regione Campania ci sarà l'accoppiata Tajani-Marta Fascina, seguendo anche l'alternanza di genere e lasciando spazio ai territori nella posizione numero 3 di ciascuna lista". Il Cav, a sua volta, "dovrebbe essere capolista al Senato nel proporzionale in cinque circoscrizioni - tra cui la Campania - e candidato nell'uninominale a Monza".

Video su questo argomento "Fatti vedere senza...". Silvio Berlusconi, la battuta a Marta Fascina a telecamere accese | Video





E gli altri? Confermati tutti i big di partito: "Sempre in Campania l'ex governatore Stefano Caldoro - a cui un sondaggio ha assegnato il sentiment migliore sui social tra gli azzurri campani - potrebbe essere candidato in un collegio difficile, in un'ottica di servizio verso il partito", scrive sempre il Giornale. In Liguria correrà il veterano Roberto Bagnasco, in Lombardia l'ex assessore lombardo Giulio Gallera, uno degli uomini-copertina della Regione nella prima fase della lotta al Covid. Candidati in Lombardia anche Marco Bestetti e l'ex assessore Fabrizio Sala. In Piemonte possibile la candidatura di Marco Damilano. Tra le sorprese chiacchierate, due novità dal mondo del calcio: l'ex attaccante di Napoli e Milan a cavallo tra anni 80 e 90, Beppe Incocciati, e il presidente della Lazio Claudio Lotito.