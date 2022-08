Zona Bianca, Stramezzi candidato con Paragone: "Un cialtrone", il fuorionda imbarazzante

19 agosto 2022 a

"Io non sono un cialtrone, come qualcuno dice... Tagliamola questa parte". Zona Bianca intervista Andrea Stramezzi, odontoiatra diventato famoso durante la pandemia per le sue posizioni "eterodosse" e divenuto, ben presto, uno dei punti di riferimento dei no vax in cerca di cure alternative. Maliziosamente, nella clip mandata in onda dal talk di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, viene inserito anche questo fuorionda, di cui evidentemente il dottore si imbarazzava un po'.

Oggi Stramezzi è candidato con Gianluigi Paragone nelle liste di Italexit, vero punto di riferimento politico del popolo dei "ribelli", gli irriducibili che ancora parlano di dittatura sanitaria, vaccini e Green pass. Temi che, a giudicare dalle polemiche sulla candidatura del virologo Andrea Crisanti con il Pd e le accuse di Enrico Letta a Salvini e Meloni, potrebbero tornare inquietantemente di attualità a ridosso del voto del 25 settembre, bollettini su contagi e ricoveri alla mano.

"Curava i malati di Covid con l'Ivermectina, farmaco noto negli ambienti no vax ma che può combattere il Covid solo con dosi insostenibili per l'uomo - ricorda il servizio a proposito di Stramezzi -, in Italia infatti viene venduto solo per la cura dei parassiti". Recentemente Stramezzi "è finito nella bufera social per un presunto viaggio in Canada che il medico avrebbe fatto per salvare un certo Tony". "Per favore - ricorda Stramezzi l'appello ricevuto - venga a Toronto a salvarlo. La sera dello stesso giorno ero a Toronto". "Quindi lei ha fatto i documenti e nel giro di qualche ora è andato", gli domanda la giornalista. "Sì, ed è stato veramente un miracolo". Anche perché, dopo soli tre giorni dalla guarigione, Tony era già in barca.