Flavio Briatore, schiaffo a chi lo insulta: Twiga riaperto in 24 ore

20 agosto 2022 a

a

a

Il Twiga ha già riaperto. Ieri sera il lido di Flavio Briatore e di Daniela Santanchè ha ricominciato a funzionare dopo la tromba d'aria che l'ha travolto nei giorni scorsi. Dopo il maltempo, Briatore si era sfogato con un video su Instagram: "Chi gode per i danni al Twiga è una m...". Infatti sui suoi profili social erano arrivati insulti e frasi indicibili di chi faceva festa per la tempesta che si era abbattuta sul lido di lusso della Versilia. Briatore e la Santanchè hanno risposto con i fatti.

"Siete delle m...": cosa ha fatto Briatore un minuto dopo lo sfogo | Guarda

In sole 24 ore il Twiga ha riaperto salvando la stagione. "Abbiamo riaperto grazie a uno sforzo eccezionale da parte dello staff, composto da un centinaio di persone. Hanno ripristinato anche il tetto del ristorante esterno, quindi possiamo riaprire in sicurezza", hanno fatto sapere i due soci. Insomma la migliore risposta a chi ha insultato e infangato i due proprietari della struttura. Va ricordato che la tromba d'aria ha colpito anche altri lidi presenti sul litorale. In tanti hanno dovuto fare i conti con i danni ingenti.

Elisabetta Gregoraci, scatto bollente: lì sotto... il dettaglio clamoroso | Guarda

Ma i proprietari e chi lavora nelle strutture si sono messi a lavoro rapidamente per evitare che questa estate potesse finire in dramma. Un anno di lavoro spazzato via da un temporale: troppo per chi lavora e non dà peso all'odio che corre sul web.