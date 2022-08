Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Cosa accadrà dopo l'attentato a Dugina"

22 agosto 2022 a

L'attentato a Darya Dugina ha scosso il mondo. Un attentato brutale che mette in discussione la tenuta di Putin in Russia e apre nuovi scenari per la guerra con l'Ucraina. Le conseguenze di questo attentato non saranno certo morbide. La Russia sospetta che dietro possa esserci Kiev mentre un altra scuola di pensiero sostiene che dietro l'attentato ci possano essere fronde anti-Putin o il Cremlino stesso. Capire cosa sia accaduto davvero e chi possa esserci dietro un gesto così barbaro non sarà facile. Ma una cosa è certa: si tratta di un atto di guerra senza se e senza ma.

L'attentato va inquadrato nel contesto bellico che sta insanguinando l'Ucraina da diversi mesi. E su quanto accaduto è intervenuta a Controcorrente, Maria Giovanna Maglie attenta osservatrice delle dinamiche internazionali.

Secondo la Maglie questo attentato potrebbe segnare un punto di non ritorno. Un episodio che potrebbe avere conseguenze importanti sulla guerra e su quanto sta accadendo tra Kiev e Mosca: "Questo attentato incattivisce il clima di odio in questa guerra che dura da sei mesi senza una prospettiva di fine". Insomma la guerra si fa sempre più cruenta e ora gli scenari sono del tutto imprevedibili. Putin ha un nuovo fronte interno con cui fare i conti.