Flavio Briatore, la rivincita sullo Stato: vuole 12 milioni per lo yacht

Flavio Briatore non ci sta e ora chiede allo Stato 12 milioni di euro. La richiesta dell'imprenditore è legittima: infatti dopo il sequestro il suo yacht era stato venduto all'asta per 7 milioni di euro, contro un valore commerciale di 20. L'Erario aveva confiscato lo yacht a Briatore per reati fiscali vendendolo in me che non si dica. Poi il ribaltone in Cassazione con Briatore che legittimamente vuole indietro i suoi soldi. Il sequestro dello yacht, come ricorda il Fatto Qutidiano, era avvenuto nel 2010 come esito di una indagine con Briatore accusato di aver evaso le accise sul carburante per 3,6 milioni di euro. In un primo momento Briatore era stato condannato, poi la Cassazione lo aveva assolto confermando però il sequestro dell'imbarcazione.

Lo yacht era stato venduto, ma, colpo di scena, dopo qualche tempo la Cassazione aveva annullato anche la confisca della barca. Da qui la decisione dell'imprenditore di chiedere i soldi indietro allo Stato.

Una Giustizia frettolosa lo ha infatti privato del suo yacht e di fatto ora si apre il fronte per un altro contenzioso. Da un lato Briatore e dall'altro proprio lo Stato che rischia di dover sborsare ben 12 milioni di euro. Insomma il caso non è affatto chiuso e l'esito del nuovo ricorso potrebbe dare una clamorosa rivincita a Briatore.