Guido Crosetto "massacra" Letta con una foto: "Toh, incredibile"

Ha fatto parecchio rumore l’uscita di Giorgia Meloni sulle “devianze giovanili”, in particolare perché le ha accomunate anche ad anoressia e obesità. La leader di Fratelli d’Italia si è poi spiegata meglio, ma gli avversari politici hanno comunque colto la palla al balzo per darle addosso.

Guido Crosetto ha però tirato fuori una cosa molto interessante: un anno fa Luciana Lamorgese proponeva, proprio come la Meloni, lo sport come possibile soluzione contro le devianze giovanili. “Toh, incredibile che nessuno avesse attaccato il ministro Lamorgese”, è il commento tagliente di Crosetto, che ha anche pubblicato uno screen del sito del ministero dell’Interno in cui si legge “Lamorgese: lo sport come fattore di prevenzione di illegalità e devianza giovanile”. Era il 23 giugno 2021 e la titolare del Viminale aveva appena firmato un protocollo d’intesa tra polizia e Sport e salute spa.

Tornando alla Meloni, per chiudere la polemica ha pubblicato sui social una foto che la ritrae con la madre: “Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. A monte c'è un problema di metabolismo molto lento, che ha portato anche me a essere obesa da ragazza, come ho avuto modo di raccontare in passato. Come l'ho combattuto io? Con lo sport. Ecco, da giorni mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa, che con questo problema ho combattuto una vita e ne conosco perfettamente le difficoltà e i rischi?”.