Flavio Briatore, amara sorpresa: gira una voce "Elisabetta..."

Brutta sorpresa per Flavio Briatore. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo su Oggi, Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo, misterioso spasimante. Secondo il settimanale di fatto ci sarebbe un uomo misterioso dietro le quinte della vita delle Gregoraci che le starebbe facendo la corte. Qualche settimana fa Flavio Briatore era stato contattato da un altro settimanale per avere conferme su questa nuova presunta relazione. L'imprenditore ha però negato categoricamente. Ma adesso, a quanto pare, ci sarebbe un nuovo protagonista di questa love story misteriosa che si muoverebbe nell'ombra.

E a rivelarlo, come detto, è stato Alberto Dandolo: si tratterebbe di un imprneditore quarantenne che avrebbe uno stretto rapporto di amicizia con la Gregoraci.

Ma in questo periodo la conduttrice e showgirl avrebbe ritrovato un rapporto di amicizia proprio con il suo ex, Briatore. I due hanno trascorso insieme al figlio Nathan Falco qualche giorno di vacanza e hanno festeggiato anche il compleanno del loro nipotino. Una nuova relazione della Gregoraci potrebbe turbare l'umore di Briatore. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire cosa potrebbe accadere.