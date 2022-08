Mario Giovanna Maglie, la foto con cui umilia Letta: "Peggio della pancetta"

29 agosto 2022 a

Fa ancora discutere la trovata del Partito democratico per fare campagna elettorale. A criticare l'idea piddina la stessa Mario Giovanna Maglie. Da giorni, infatti, sono apparsi i manifesti in vista delle elezioni del 25 settembre. Quelli dem mettono però gli elttori di fronte a due alternative. Tra queste: "Con Putin/Con l’Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora". Inutile dire che i social si sono subito scatenati, ironizzando con un'altra scelta: "Guanciale o pancetta?". Colpito, Enrico Letta ha replicato con un "guanciale tutta la vita".

Eppure i biasimi non finiscono qui. La Maglie non ha preso bene l'ultima delle alternative proposte dal Pd: "Questo è peggio della pancetta e del guanciale. Occhio, la verità piano piano sta prevalendo". Poi su Twitter la giornalista pubblica la foto di Letta con a fianco: "No vax" da una parte e "scienza e vaccini" dall'altra. In basso l'invito: "Scegli".

Nei giorni scorsi a deridere l'invenzione di Letta e compagni ci hanno pensato sia Carlo Calenda che Matteo Salvini. "Contro Draghi/Pro Draghi. Scegli", aveva scritto il leader di Azione accostando le foto di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, e dello stesso Letta. Il primo infatti è da sempre in disaccordo con la politica del premier uscente, eppure ora si è alleato con il Pd per le elezioni. Non meno al vetriolo il segretario della Lega: "Torno in Francia/Resto in Italia", ha detto rivolgendosi al segretario del Pd: "Dopo il 25 settembre cosa farai? Letta, scegli. Anzi scegliamo noi: #25settembrevotolega".